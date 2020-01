Iachini: “Castrovilli non si ricordava dove fosse, farà degli accertamenti. Oggi gara complicata, dovevamo essere più cattivi”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo lo 0-0 con il Genoa: “Castrovilli non si ricordava dove fosse ed è uscito. Ora farà degli accertamenti e speriamo non sia nulla di grave. Oggi è stata una gara complicata, la classifica del Genoa non è quella che rispecchia la qualità dei loro giocatori. Noi siamo partiti forti, aggressivi e alti ma sapevamo che in queste situazioni dovevamo lavorare bene sulle coperture preventive. Poi con l’episodio del rigore abbiamo perso un po’ di serenità e abbiamo fatto più fatica a riprendere le nostre trame di gioco. Nel secondo tempo poi meglio ma sono elementi di lavoro perché dobbiamo migliorare.Cutrone o Vlahovic? Ho 4 ragazzi davanti e sono molto giovani, ci stiamo lavorando per trovare l’intesa facendoli crescere individualmente e tra di loro. Hanno grandi potenzialità e il nostro percorso è questo e passerà anche dalla crescita e dall’intesa di questi ragazzi. Chiesa? Sta lavorando molto bene, viene da un problemino alla caviglia ma sta recuperando la migliore condizione. Da lui, sotto l’aspetto della personalità, pretendo tanto ma dà tanto sia in allenamento sia in partita. Può essere sempre più pericoloso sotto porta e sono convito che troverà la via del gol anche con più continuità”.

Foto: Fiorentina Twitter