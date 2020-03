Iachini: “Buona gara, avremmo voluto vincere per Astori. Ribery? Felici di riabbracciarlo”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti bianche in casa dell’Udinese: “I ragazzi hanno fatto bene, considerando le porte chiuse e il valore degli avversari che avevamo davanti. Peccato, la squadra ha fatto una buona gara, Musso ha fatto delle belle parate. Cutrone? Era il momento di provarci, avevamo un buon possesso e abbiamo cercato di forzare per vincerla. Buon atteggiamento, andiamo avanti con i giovani che abbiamo, possiamo migliorare. Ribery? Lo abbiamo riabbracciato in allenamento con felicità e molta gioia, seguiremo gli sviluppi con lo staff medico ma la sua presenza è importante, è uno di quelli che ti possono sempre dare qualcosa in più. Noi ci alleniamo, avremmo voluto vincere oggi per Astori, che andrà sempre ricordato: un impegno particolare per chi gioca a Firenze e per chi gioca Udinese-Fiorentina. Andiamo avanti e pensiamo alle prossime gare”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina