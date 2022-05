I verdetti possibili di oggi: la Lazio in Europa League e la Fiorentina in Europa

Non solo scudetto e salvezza: in Serie A ci sono altri verdetti da dare e riguardano le posizione europee. Questa sera se ne potrebbero assegnare altri due. Qualora la Lazio dovesse espugnare lo Stadium bianconero, i ragazzi di Sarri sarebbero matematicamente qualificati alla prossima Europa League e certi del quinto posto. Basterebbe anche un pari, ma in tal caso la Fiorentina non dovrebbe vincere a Marassi con la Samp. Proprio la Viola ha un match ball: vincendo con i blucerchiati sarebbe matematicamente in Europa. Se sarà Conference o Europa League lo si deciderà solo all’ultima giornata, quando al Franchi verrà la Juve. Il traguardo è comunque alla portata, cinque anni dopo l’ultima volta nelle coppe europee.

FOTO: Twitter Lazio