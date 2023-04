I tormenti di Vlahovic: a secco di gol, infortunato e senza social. Sospeso l’account Instagram dopo la Lazio

Momento complicato per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus non va a segno in campionato da oltre due mesi (doppietta contro la Salernitana il 7 febbraio), ha segnato un solo gol nelle ultime undici partite tra tutte le competizioni, trasformando il rigore a Friburgo nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League. E contro la Lazio è stato protagonista di un’altra prova opaca, condizionata da un infortunio alla caviglia che ora preoccupa il club bianconero.

Il serbo si è fatto male in occasione di uno scontro di gioco con Cataldi nel primo tempo del match dell’Olimpico, ha provato a stringere i denti ma poi è stato costretto a lasciare il campo al 63′.

Visto il periodo difficile, il centravanti serbo ha deciso di prendersi una pausa dai social, sospendendo il proprio account Instagram subito dopo la sconfitta contro i biancocelesti: da un lato le troppe critiche (e naturalmente i soliti beceri insulti), dall’altro la voglia di concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo, con l’obiettivo di ritrovarsi al 100% e aiutare la squadra nel rush finale.

