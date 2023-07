I tifosi Juve a Bonucci: “Non te ne andare. C’é solo una bandiera”

I tifosi della Juventus davanti al JMedical hanno preso posizione a favore di Leonardo Bonucci, dopo che è stato messo fuori rosa giovedì dall’allenatore Allegri e dalla dirigenza. Lo hanno acclamato all’ingresso nell’edificio per le visite mediche e anche quando le ha completate, con cori come “Bonucci non te ne andare” e “C’è solo una bandiera”. Proprio alla fine dell’incontro mentre se ne stava entrando in macchina un tifoso gli ha chiesto di mimare la sua tipica esultanza, con il gesto di sciacquarsi la bocca. Bonucci ha acconsentito ed è sembrato un gesto polemico contro chi ha scelto di allontanarlo dalla Vecchia Signora.

Foto: Twitter Juve