I tifosi fischiano Pogba, Rangnick: “Non li ho sentiti, difenderò sempre i miei calciatori”

Quello di ieri non è stato un pomeriggio facile per Paul Pogba, fischiato dai suoi tifosi nella partita vinta dal Manchester United contro il Norwich, con il francese che ha risposto portandosi la mano all’orecchio. Parlando dopo la partita, a riguardo il tecnico dei Red Devils Ralf Rangnick ha affermato: “Non li ho sentiti, a me e al mio staff l’hanno detto dopo la partita nello spogliatoio. Io penso che i nostri tifosi siano unici, anche oggi il loro supporto per la squadra è stato incredibile. Posso capire che i tifosi siano frustrati e delusi, lo siamo anche noi”.

Rangnick prosegue: “Non credo che abbia senso prendere di mira un singolo giocatore, io li difenderò e proteggerò sempre”.

Foto: Twitter Manchester United