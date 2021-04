I tifosi della Roma: “Fate in modo che Solskjaer si ricordi di noi”

Qualche giorno fa il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer aveva dichiarato: “Non conosco bene la Roma e non li ho visti giocare, so che hanno fatto due buone partite contro l’Ajax”. Da questa frase parte la carica dei tifosi della Roma in vista delle due semifinali contro lo United, tifosi che questa mattina hanno tappezzato diversi punti della Capitale, compresa Trigoria, di striscioni per caricare l’ambiente. Gli stessi tifosi hanno pubblicato sui social le foto dei volantini con la scritta “Fate in modo che si ricordino di noi”.

Foto: Twitter tifosi Roma