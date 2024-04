Caso Mancini, i tifosi della Roma aprono una raccolta fondi per pagare la multa: già superati i 5000 euro

I tifosi della Roma si schierano apertamente con Gianluca Mancini, dopo la sanzione del Giudice Sportivo, ovvero una multa pari a 5000 euro, per l’esultanza al termine del derby vinto con la Lazio. Alcuni supporter giallorossi hanno dato vita ad una raccolta fondi sulla piattaforma Go Fund Me, presentata con questo testo:

“Molti tifosi della Roma, di Curva e non solo, hanno chiesto di fare qualcosa per la multa di 5000 euro che il Giudice Sportivo ha dato a Mancini per aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine di Roma/Lazio 1-0. Riteniamo che il derby di Roma sia anche feroce goliardia e becero sfottò e per questo, al di là del giudizio dei moralisti buffoni, diciamo a questi ultimi una sola cosa: LA MULTA A MANCINI LA PAGHIAMO NOI!”.

In meno di 24 ore, con 612 donazioni, la quota di 5.000 euro è giù stata ampiamente superata.

Foto: Instagram Roma