I tifosi della Juve ricordano Scirea: cori e striscioni per la leggenda bianconera

Il 3 settembre 1989 moriva in Polonia Gaetano Scirea, vittima di un incidente stradale. La leggenda della Juventus e della Nazionale, moriva a 36 anni. E’ stato un idolo e una colonna, amato non solo dai tifosi juventini, ma anche dai club avversari, per la sua signorilità e sportività nel corso della carriera.

Nel corso della gara di Empoli, dove la Juve è impegnata, dal settore juventino si sono alzati cori e applausi verso Gaetano Scirea e uno striscione in sua memoria. Applausi da parte di tutto lo stadio toscano.

Foto: twitter Juventus