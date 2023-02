I tifosi del Real Madrid attaccano Alaba. Ecco come risponde

Il premio FIFA The Best è andato a Lionel Messi, avvenimento che ha scatenato l’ira dei tifosi del Real Madrid che avrebbero voluto il trionfo di Karim Benzema. Preso di mira Alaba sui social, facendo spopolare – in poco tempo – l’hashtag #Alabaout. Il difensore austriaco è stato accusato di aver votato La Pulce ai danni del proprio compagno di squadra. Recentemente è arrivata la risposta dell’ex Bayern Monaco che ha chiarito su Twitter e messo fine alla querelle: “Per quanto riguarda il premio FIFA The Best: La nazionale austriaca vota per questo premio come squadra, non solo io. Tutti nel consiglio di squadra possono votare ed è così che si decide. Tutti sanno, soprattutto Karim, quanto ammiro lui e le sue performance e ho detto spesso che per me lui è il miglior attaccante del mondo, ed è ancora così. Senza dubbio”.

and I have often said that for me he is the best striker in the world, and that is still the case. Without doubt. — David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023

Foto: Twitter ufficiale Alaba