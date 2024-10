I tifosi del Real hanno lasciato lo stadio prima della fine del Clasico

Esasperati dallo spettacolo offerto dalla loro squadra nel Clásico perso contro il Barça per 4 a 0 al Santiago-Bernabéu, alcuni tifosi del Real Madrid hanno deciso di lasciare lo stadio prima della fine della partita per esprimere il loro disappunto. Oltre alla grave umiliazione subita in casa, i supporters madrileni hanno visto i rivali discostarsi ancora di più in classifica, stanziandosi primi a 30 punti.

Siamo scarsi! […] In due mesi qui, Mbappé non ha ancora mostrato nulla ”, ha dichiarato uno dei tifosi intervistato da El Chiringuito dopo aver lasciato il Bernabeu.

Foto: Sito Real Madrid