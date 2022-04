I tifosi del Liverpool si stringono attorno a Cristiano Ronaldo: si pensa a un minuto di silenzio

Il mondo del calcio ha doverosamente teso la mano verso Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez per il dramma familiare vissuto in questi giorni. Il portoghese non farà parte dei Red Devils che questa sera scenderanno in campo ad Anfield contro il Liverpool e, riporta il Mundo Deportivo, vari gruppi organizzati dei Reds stanno pensando di mostrare la propria vicinanza al portoghese con un minuto di silenzio prima dell’inizio del match.

Foto: Twitter Manchester United