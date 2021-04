I tifosi del Liverpool ancora non perdonano il club per la Super Lega. Il comunicato della Sion Kop

Dopo essere stati fra i più attivi nella lotta contro la Super Lega, con proteste accese a striscioni duri, i tifosi del Liverpool hanno avanzato una particolare richiesta alla loro squadra tramite un comunicato ufficiale. Il Sion Kop 1906, il gruppo più caldo della tifoseria del Liverpool, ha così pubblicato una nota. Questo il testo: “Come tifosi ci siamo appellati agli eventi negli ultimi giorni. A seguito della vostra ignoranza, del non aver consultato nessuno e della vostra incapacità di comprendere, avete ancora una volta portato vergogna e imbarazzo nel nostro club. Nell’ultima decade, sono stati commessi errori monumentali con decisioni malate e senza comunicazione con i tifosi. Quando è troppo è troppo, i continui errori e le continue scuse, le continue retromarce, danneggiano il nostro club e la nostra città. Basta scuse, basta parole: vogliamo fatti. Vogliamo che vi sediate al tavolo con i gruppi dei tifosi, che ascoltiate e vogliamo che un rappresentante della tifoseria entri nel direttivo per prevenire ulteriori errori che portino vergogna e imbarazzo”.

We have sent this letter to the Liverpool FC board this evening: pic.twitter.com/JwXogVSICv

— Spion Kop 1906 (@SpionKop1906) April 22, 2021