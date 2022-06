I tifosi del CSKA Sofia lanciano banane contro alcuni calciatori: il tecnico Pardew si dimette

Spiacevole, anzi becero, episodio accaduto tra le fila del CSKA Sofia: ci riferiamo all’evento dello scorso 19 maggio, quattro giorni dopo la sconfitta nella finale della Coppa di Bulgaria contro il Levski: in occasione della partita interna contro il Botev Plovdiv, alcuni tifosi hanno preso di mira i quattro giocatori definiti “di colore” dalla crudele narrazione che accompagna questi temi (dalla quale l’autore dell’articolo si distacca completamente), vessati con insulti razzisti e lanci di banane. Alan Pardew, allenatore del club, ha deciso di prendere la netta – e doverosa – distanza da quanto accaduto, ufficializzando le proprie dimissioni dal club (stessa decisione del suo vice Alex Dyer). Queste le dichiarazioni di Pardew: “Quello che è successo prima e dopo la partita col Botev Plovdiv è stato inaccettabile, non solo per me ma anche per il mio vice Alex Dyer e per i miei giocatori. Questo piccolo gruppo organizzato di tifosi razzisti ha cercato di sabotare la partita e io non voglio allenare la squadra davanti a loro. Il Cska Sofia merita molto di più. È stato un onore e un privilegio servire questo grande club, ma sfortunatamente devo mettere fine alla mia permanenza qui“.

Foto: ITV.com