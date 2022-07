È apparso pochi minuti fa sotto la sede dell’Inter in Via della Liberazione, uno striscione che gli ultras hanno indirizzato al presidente Zhang. “Patti chiari amicizia lunga. Skriniar non si tocca”. Questo il testo. Dopo aver visto sfumare Bremer ora i tifosi chiedono alla società di non farsi scappare anche Skriniar corteggiato dal PSG.

Foto: Twitter Inter