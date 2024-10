I tempi di recupero di Koopmeiners: c’è un precedente

Non un periodo fortunatissimo per la Juventus. Dopo il grave infortunio di Bremer e l’assenza prolungata di Gonzalez, si aggiunge in infermeria anche Teun Koopmeiners, colpito da una frattura lievemente scomposta alla costa, nel pareggio contro il Cagliari. I tempi di recupero dipenderanno molto dalla risposta dello stesso calciatore e dall’entità dell’infortunio, ma si potrebbe trovare un metro di paragone con quello (molto simile) che colpì Manuel Locatelli, proprio contro il Cagliari alle porte di una sosta Nazionali, nella scorsa stagione. Coincidenze non da poco. Il centrocampista scese in campo dopo la sosta per mezz’ora nella sfida con l’Inter, vestendo un corpetto protettivo. Ma la prima partita da titolare fu circa un mese dopo, contro il Napoli. I due casi sono molto simili, ma è d’obbligo precisare che ogni giocatore ha tempi di recupero differenti, legati alla gravità dell’infortunio e a svariati altri parametri specifici. Non resta che attendere.

Foto: Instagram Koopmeiners