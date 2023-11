I “senza vergogna” sul carro di Immobile, proprio quelli che lo avevano fatto fuori

Ciro Immobile ha riposto con i fatti alle critiche, alle polemiche, a chi lo riteneva finito, a chi lo ha insultato, a chi non gli ha fatto mezzo sconto, a chi ci ha messo la cattiveria gratuita, a chi non gli ha perdonato un periodo di normale appannamento, figlio degli infortuni a catena rimediati recentemente e senza soluzione di continuità. Il bello (il brutto) di questa storia è che gran parte di quelli che avevano fatto fuori Immobile, ritenendo bollito o finito, sono gli stessi che ora sono saliti sul suo carro. Dove adesso, normale, ci sono posti in piedi. Eppure non dovrebbe esserci spazio, neanche in piedi, per chi lo aveva apostrofato in qualsiasi modo e ora – dopo una doppietta decisiva per la Champions della Lazio – ha riaperto il cassetto e rispolverato il poster di Ciro che aveva infangato. Li chiamano i “senza vergogna”…

Foto: Instagram Lazio