I risultati al 45′: Insigne-Politano, il Napoli avanti 2-0 a Bergamo. L’Udinese avanti 2-1 sul Cagliari

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15 della 31a giornata di Serie A.

Un ottimo Napoli è avanti 2-0 a Bergamo in casa dell’Atalanta. A segno Insigne, su rigore al 14′, per un fallo di Musso in uscita su Mertens. Rigore rilevato dal VAR.

L’Atalanta ha reagito ma in maniera sterile, poche le idee per gli uomini di Gasperini. Al 37′, arriva il 2-0 di Politano sugli sviluppi di calcio piazzato, con la difesa bergamasca da rivedere.

Napoli al momento a pari punti del Milan.

Nell’altra gara, 2-1 in rimonta dell’Udinese sul Cagliari. Vantaggio sardo con Joao Pedro al 32′. Rimonta dei friulani, prima con il pari di Becao e poi al 45′ con Beto.

Foto: Twitter Napoli