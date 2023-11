I rapitori del padre di Luis Diaz: “Lo libereremo non appena avremo garanzie di sicurezza per lo svolgimento dell’operazione”

Un incubo che il calciatore del Liverpool, Luis Diaz, sta affrontando anche mandando messaggi in campo, con la maglia esibita dopo la rete del pareggio contro il Luton Town. Nella notte, è arrivato un comunicato da parte del gruppo dei rapitori del padre, l’ENL (Esercito Nazionale di Liberazione) che ha risposto così al messaggio del calciatore:

Il 2 novembre abbiamo informato il governo della decisione di liberare il signor Luis Manuel Díaz, padre del giocatore Luis Díaz. Da questa data, abbiamo adottato misure per raggiungere questo obiettivo il più rapidamente possibile. Stiamo facendo sforzi per evitare incidenti con le forze governative. La zona però è ancora militarizzata nell’ambito di un’intensa operazione di ricerca. Questa situazione non permette di eseguire in modo rapido e sicuro il piano di liberazione. Non vogliamo alcun rischio. Se le operazioni dovessero continuare nell’area interessata, ritarderemo il rilascio e aumenteranno i rischi. Comprendiamo l’angoscia della famiglia Díaz Marulanda, alla quale diciamo che manterremo la parola data e che lo libereremo non appena avremo garanzie di sicurezza per lo svolgimento dell’operazione.

Foto: Twitter Luis Diaz