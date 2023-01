I racconti Mondiali di Tagliafico: “Mi chiesero di smettere di attaccare”

Il terzino argentino Nicolas Tagliafico ha preso parte ad una diretta sulla nota piattaforma Twitch. Il calciatore del Lione ha raccontato un simpatico aneddoto sulla partita tra Argentina e Polonia, durante Qatar 2022: “I polacchi hanno iniziato a perdere tempo dopo il primo gol. Dopo che abbiamo segnato il secondo ricordo che ad un certo punto uno di loro mi ha detto come meglio poteva in spagnolo “non attaccare più, basta, per favore non attaccare più”. Penso che se avessimo segnato quel gol la Polonia sarebbe uscita e sarebbe cambiato tutto. Sarebbe stato poi il Messico ad affrontare la Francia, chissà come sarebbe andata la storia”.

foto: sito ufficiale Lione