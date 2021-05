I quotidiani spagnoli sul Barcellona: “Rivoluzione” e “Faccia a faccia”, Koeman in bilico

Questa mattina alcuni quotidiani spagnoli hanno aperto con il Barcellona, pronto a fare una rivoluzione. Sport ha aperto col titolo “Faccia a faccia” riferendosi all’incontro che ci sarà tra Laporta e Koeman per analizzare la stagione soprattutto approfondire la parte finale in cui c’è stato un calo evidente. La conferma di Koeman non è scontata, anzi, tutto è rinviato al termine della stagione.

Il Mundo Deportivo apre col titolo “Rivoluzione“, Laporta ha in mente un grande cambiamento, fino a 14 operazioni in uscita scrive il giornale. Tra questi ci sono i nomi di Coutinho, Umtiti, Pjanic, Braithwaite, Firpo, Neto e Matheus. Non esclusa qualche cessione eccellente.