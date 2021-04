L’apertura della stampa spagnola si focalizza inevitabilmente sul successo di ieri del Barcellona contro l’Athletic Bilbao. Il 4-0 in finale di Copa del Rey ha mandato in estasi il popolo blaugrana. Lionel Messi ha realizzato una doppietta, di cui il terzo gol è una prodezza capace di fare solo lui. “Campeones” si legge nei vari quotidiani celebrando il primo titolo del club catalano, in corsa anche per la Liga.