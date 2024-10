I primi tempi di Serie A: Noslin inventa l’1-0, ma che sgroppata di Tavares. Venezia per due volte raggiunto dal Monza

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle sfide delle 15:00 di Serie A.

Partita incastrata a Roma nei primissimi minuti, ma la Lazio prende le misure e inizia a imporre il suo gioco. Tavares continua a confermarsi il giocatore in più di questa Lazio, e lo dimostra al 21′, quando dopo una sgroppata in solitaria si appoggia su Noslin, che inventa un gol da cineteca. Nulla da fare per il Genoa.

A Monza partita vivace e dinamica, con il Venezia che fa la gara e i padroni di casa pronti a ripartire. Apre le danze Ellertsson al 15′, con un tiro di sinistro da centro area piazzato sotto la traversa. Assist di Gaetano Oristanio. Risponde la squadra di Nesta al 23′ con Georgios Kyriakopoulos, che calcia di sinistro nell’angolino in basso a destra sul cross di Pedro Pereira. Svoboda al 39′ porta in vantaggio nuovamente il Venezia, ma Djuric rimette tutto in discussione allo scadere. È 2-2.

Foto: Instagram Lazio