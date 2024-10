I primi tempi di Serie A: gara in salita per l’Empoli, espulso Goglichidze. Udinese avanti di due gol, Pohjanpalo riduce le distanze su rigore

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco delle sfide delle 18:30 del turno infrasettimanale di Serie A.

Empoli-Inter inizia con i padroni di casa aggressivi e intenzionati a far la partita. Solbakken prova a rendersi pericoloso nei primissimi minuti, ma Sommer blocca senza problemi. Solo qualche attimo dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo Gyasi tenta un gol olimpico al volo, ma arriva in ritardo all’appuntamento col pallone. Ma all’undicesimo minuto è l’Inter ad andare vicino al gol, con un colpo di testa insidioso di Bastoni, dopo un affilatissimo calcio di punizione di Dimarco. L’Inter prende campo, e si vede annullare un gol al 19′. Il protagonista è Darmian, che a tu per tu col portiere non sbaglia, ma la rete è viziata da un precedente tocco di mano del quinto nerazzurro. Al 31′ l’Empoli resta in 10, espulso Goglichidze per uno step on foot su Thuram. Per gli azzurri gara in salita.

A Venezia sono i padroni di casa ad imporsi nei primi minuti, con l‘Udinese in difficoltà in fase di costruzione con i centrali di difesa. Ma è inaspettatamente proprio l’Udinese ad andare in vantaggio, con il gol di Lovric scaturito al 19′, su una ripartenza velenosissima. La scommessa di Runjaic Iker Bravo non delude le aspettative e porta i friulani sul 2-0 poco dopo, al 25′. Notte fonda per il Venezia. Al 41′ la squadra di Di Francesco accorcia però le distanze, con un rigore calciato da Pohjanpalo.

Terminano così i primi 45 minuti delle due gare.

Foto: Instagram Pohjanpalo