I precedenti tra Olanda e Italia: il bilancio sorride agli azzurri

Olanda e Italia si affronteranno domani sera alle 20:45, nella seconda giornata di Nations League, dopo la vittoria degli orange sulla Polonia e il pari degli azzurri con la Bosnia. Un match certamente non inedito quello tra le due Nazionali, dati i precedenti. Olanda e Italia, infatti, si sono affrontate in 21 occasioni nel totale, con un bilancio nettamente in favore degli azzurri: sono infatti nove le vittorie dell’Italia, tre quelle dell’Olanda e nove anche i pareggi. Nella mente dei tifosi azzurri certamente è rimasta l’epocale sfida di semifinale degli Europei del 2000, quella del cucchiaio di Totti e delle parate di Toldo: in quell’occasione l’Italia vinse ai rigori, perdendo poi la finale con la Francia. L’ultima volta che Italia e Olanda si sono incrociate è stato nel 2018 a Torino, finì in pareggio.