I pali fermano l’Atalanta e salvano lo Sporting: parità all’Alvalade (1-1). A segno Paulinho e Scamacca

L’Atalanta sbatte sui pali dell’Alvalade: 1-1, a Paulinho risponde Scamacca. Gli uomini di Gasperini iniziano la gara provando a prendersi il dominio del possesso palla dalle prime battute. Lo Sporting attende più guardingo ma pronto a ripartire sui qualitativi attaccanti, su tutti Edwards. In una di queste situazioni, a campo aperto, Trincao trova lo spazio giusto per mandare Paulinho verso la porta e porta avanti i portoghesi. La reazione dell’Atalanta è feroce e arriva poco dopo lo svantaggio: Holm sfonda da solo in area con un po’ di fortuna ma il suo diagonale si stampa sul palo, poco dopo stesso esito per Scamacca con un tiro dalla lunga distanza. Alla mezz’ora serve invece la manona di Israel su una bella conclusione di De Roon. Il gol dell’Atalanta è nell’aria e arriva, propiziato anche da un errore difensivo dello Sporting: ne approfitta Scamacca, che festeggia così il ritorno da titolare con la rete dell’1-1. Ma non solo. Scamacca sfiora l’immediata doppietta ma un grande riflesso di Israel gliela impedisce. All’ora di gioco arriva il terzo legno colpito dalla Dea, stavolta con Lookman che s’inventa una grande azione partendo dalla sinistra, dribbling e destro sul primo palo. Al legno di Lookman, risponde subito lo Sporting con il palo colpito da Coates che svetta di testa in mezzo all’area difesa nerazzurra. Gasperini ridisegna l’attacco: fuori Miranchuk, Scamacca e Lookman, dentro De Ketelaere, Koopmeiners e Touré. Ed è proprio quest’ultimo a far tremare i portoghesi, ma la sua rete – in rovesciata dopo la respinta di Israel – è irregolare è propiziata da una sua partenza in posizione di fuorigioco. Termina così 1-1 all’Alvalade, si deciderà tutto al Gewiss Stadium.

Foto: Instagram Atalanta