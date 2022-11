I numeri di Lucarelli a Terni: una sentenza. Le ultime sul sostituto

Stefano Bandecchi è il proprietario della Ternana, quindi è padrone di fare tutto ciò che ritiene. Anche di esonerare – andiamo per paradossi – un allenatore in testa alla classifica o che magari ha conquistato la promozione in Serie A. Ma in generale ci vorrebbe riconoscenza, senza nascondere – parlando soltanto delle ultime 5 partite – i numeri complessivi dell’esperienza di Cristiano Lucarelli a Terni. Il riepilogo: 95 partite, 53 vittorie, 19 pareggi, 23 sconfitte per un totale di 178 punti. Ben 185 gol fatti e 122 subiti. Ancora: un campionato vinto in C, una Supercoppa, 18 record conquistati in quel campionato ma anche il record di vittorie consecutive della Ternana in Serie B. I rapporti gelidi con il direttore sportivo Leone hanno fatto la differenza, lo diciamo a beneficio di chi si guarda bene dal toccare qualche presunto “santino”. Un classico da decenni, tappeti stesi, mai una critica, neanche la legittima considerazione verso un allenatore che a Terni ha scritto pagine straordinarie. E che meriterebbe un bel po’ di rispetto, compresa le lealtà che spesso non fa capolino. Intanto, la squadra è stata momentaneamente affidata al Richiard Vanigli – proprio il vice di Lucarelli – in attesa di una decisione sul sostituto. Ribadiamo quanto anticipato sabato scorso: il primo dalla lista è Roberto D’Aversa che, però, deve prima risolvere con la Samp all’interno di una situazione societaria complicata. È stato proposto Zenga fin qui senza successo, in lista c’è Iachini da tenere d’occhio, ma D’Aversa resta il preferito, nella speranza di poter arrivare a un’intesa. All’interno di questa situazione si potrebbe andare avanti con Vanigli almeno fino a sabato quando la Ternana sarà impegnata a Venezia. Nel frattempo la società continuerà a occuparsi del sostituto, tenendo conto che la prossima settimana è previsto un turno infrasettimanale.

Foto: Instagram Lucarelli