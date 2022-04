I numeri del Milan: grande con le grandi, piccolo con le piccole

Grande delusione in casa Milan dopo il pari col Bologna, che potrebbe costare caro in ottica scudetto. Come spesso è capitato il diavolo manca sempre la prova del nove. Continua, così, la maledizione dei rossoneri con le piccole: lo 0-0 contro il Bologna porta a 14 i punti persi contro le squadre dal decimo al ventesimo posto. Insomma, il Milan si è dimostrata spesso piccola con le piccole. Numeri opposti, invece, con le grandi: negli scontri diretti il Milan ha sempre fatto la voce alta. Finora un solo ko all’andata contro il Napoli, ma riscattato dal successo al ritorno. Per il resto 6 punti con la Roma, 4 con l’Inter, due pari con la Juve, vittoria sul campo dell’Atalanta, netto successo contro la Lazio.

FOTO: Twitter Milan