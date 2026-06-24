I nomi per la fascia destra Inter: da vecchi obiettivi a salite ripide

24/06/2026 | 23:55:34

L’Inter ha incassato il naufragio della trattativa per Palestra, ora deve ripartire senza lasciare troppo spazio ai rimpianti. Bisogna individuare la strategia, ovvero se prendere un esterno meno costoso per concentrare altrove gli investimenti. In giornata vi abbiamo parlato di Dodo, sicuramente un nome da non scartare. In passato all’Inter era stato proposto Norton-Cuffy (offerto nei giorni scorsi anche alla Fiorentina), in passato Ausilio ha stimato non poco Singo (oggi al Galatasaray). Ripetiamo, possono emergere altri nomi ma sarà importante memorizzare la strategia sulla distribuzione del budget a disposizione. Anche Ndoye ha sempre avuto un gradimento, ma l’idea attuale del Nottingham Forest è quella di non privarsene.

Foto: Instagram Fiorentina