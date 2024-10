I migliori dribblatori d’Europa: tre “italiani” nella Top 10

L’osservatorio del CIES ha diramato una classifica riguardate i migliori “dribblatori” d’Europa. Lo studio si basa sulla percentuale di dribbling riusciti rispetto a quelli tentati, su una scala da 0 a 100. Il dribbling è considerato riuscito quando il giocatore dopo aver superato il rispettivo marcatore rimane in possesso della sfera, o in alternativa quando l’avversario superato commette un fallo. I dati raccolti fanno riferimento all’attuale stagione, e prendono in considerazione solo giocatori con alle spalle almeno 360 minuti effettivi di gioco. Nella top 10, vi sono anche tre giocatori che militano in Serie A, alcuni di questi in posizioni anche a primo impatto sconvolgenti. Il primo è Dodo, esterno della Fiorentina, uno dei pochi viola che può vantare un avvio di stagione realmente importante. Il brasiliano è ai piedi della Top 10, al decimo posto. Al quarto posto compare Tavares, il terzino della Lazio autore di ben 5 assist in campionato. È addirittura in una posizione più alta rispetto alle stelle Yamal, Wirtz e Vinicius, che ricoprono rispettivamente l’ottavo, il settimo e il sesto posto della lista. Non c’è traccia di Mbappé nella top 10, per trovarlo bisogna scendere al diciassettesimo posto, due lunghezze sotto del milanista Leao. Al terzo posto troviamo Kvaratskhelia, che grazie alla cura Conte sembra essere tornato alle prestazioni di due stagioni fa. Davanti a lui chiudono la classifica due giocatori di Premier: Ndiaye dell’Everton e Kudus del West Ham.

Foto: Instagram Tavares