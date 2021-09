I Maldini sono infiniti: debutto per Daniel trequartista

La dinastia dei Maldini, una storia bellissima. Da Cesare a Paolo, una catena di trionfi e di appartenenza in casa Milan. A La Spezia, tra poco, toccherà a Daniel, per il debutto assoluto in campionato, da trequartista in modo da far rifiatare Brahim Diaz. Daniel, 19 anni, era già stato titolare in Europa League (10 dicembre 2020) a Praga contro lo Sparta, ma quella partita aveva un sapore diverso avendo i rossoneri già conquistato la qualificazione. Adesso è tutta un’altra musica, la sfida del “Picco” ha un significato speciale, all’interno di una stagione partita nel migliore dei modi per i rossoneri. E Daniel, dopo Cesare e Paolo, è la prosecuzione di una storia bellissima, completamente rossonera.

Foto: Twitter Milan