I mal di pancia di Schuurs: il Crystal Palace in azione da due settimane

Perr Schuurs non ha dato certezze sul suo futuro al Torino. Anzi, ha detto molto chiaramente “non so se resto”. I venti della Premier League soffiano sul difensore centrale olandese già dalla scorsa estate, a quei tempi ci aveva provato il Leicester offrendo circa 30 milioni, proposta che il Torino aveva respinto. Adesso ci sta provando il Crystal Palace, come anticipato da The Athletic un paio di settimane fa. Un interesse che si sarebbe tramutato in una proposta da oltre 30 milioni. Schuurs sta tentennando, vedremo cosa deciderà il Torino che la scorsa estate aveva già smontato la difesa cedendo Bremer.

Foto: Torino Instagram