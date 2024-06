I gironi di Serie C 2024/2025: Atalanta nel gruppo A, Milan nel B, Juventus nel C

La Serie C 2024/2025 è pronta a partire infatti il sito la Lega Pro ha ufficializzato i gironi del prossimo campionato. Di seguito il comunicato con la suddivisione delle squadre nei gironi:

“Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data 28.06.2024, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C NOW per la Stagione Sportiva 2024/2025.”

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Vicenza, Virtus Verona.

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris.

E’ bene sottolineare inoltre che il campionato regolare di Serie C prenderà il via il 25 Agosto.

Foto: logo Serie C