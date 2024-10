I fratelli Esposito rimetteranno in sesto il campetto della loro infanzia

Un gesto dal grande valore sociale e dalla forte impronta comunitaria quello dei fratelli Esposito, che hanno deciso di riqualificare il campetto di Castellammare di Stabia nel quale sono cresciuti. Sfruttando la sosta Nazionali, Salvatore e Sebastiano sono tornati nel rione Cicerone, e hanno rimosso l’erba sintetica presente sul campetto, ormai consumata. Insieme al terzo fratello Pio, impegnato in Nazionale, gli Esposito hanno quindi avviato un percorso di ristrutturazione dell’impianto, con l’obiettivo di fornire ai ragazzini del quartiere uno stimolo in più per inseguire i propri sogni.

Foto: Instagram Sebastiano Esposito