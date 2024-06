I diffidati dell’Italia: chi rischia di saltare gli ottavi

Oggi alle 21 andrà in scena la sfida decisiva tra Italia e Croazia. Una situazione da monitorare per gli azzurri sarà anche quella dei cartellini, sono diversi infatti i diffidati tra gli uomini di Spalletti. E’ bene sottolineare che il regolamento dell’Europeo a riguardo è il seguente:

Al primo giallo scatta la diffida, al secondo arriva lo stop per un turno

La diffida rimane fino agli ottavi, azzerandosi ai quarti

Come suddetto sono diversi i giocatori a rischio squalifica per un eventuale ottavo di finale, e tutti determinanti nello scacchiere del tecnico ex Roma e Napoli:

Donnarumma (ammonito nella partita contro la Spagna)

(ammonito nella partita contro la Spagna) Calafiori (ammonito in Italia-Albania)

(ammonito in Italia-Albania) Cristante ( ammonito nell’ultima partita contro le Furie Rosse)

( ammonito nell’ultima partita contro le Furie Rosse) Pellegrini (ammonito nella partita vinta contro l’Albania)

Foto: twitter Euro 2024