I “dieci comandamenti” del Barcellona di Flick

In un lungo approfondimento, il quotidiano spagnolo As ha stilato una lista di 10 regole che Hans Flick ha imposto al Barcellona dal suo arrivo in panchina. Il tecnico ex Bayern, tramite metodo e disciplina, è riuscito a creare un ambiente stimolante ed organizzato, che col tempo sta apportando ottimi risultati alla squadra. In primis, ai giocatori del Barcellona viene richiesta rigorosa puntualità. Per il tecnico tedesco è fondamentale presentarsi sul campo di allenamento almeno 90 minuti prima dell’inizio, per fare colazione e preparare la seduta in modo serio e rigoroso. Il largo anticipo, è indispensabile anche per il quotidiano controllo del peso. I dati vengono successivamente analizzati e valutati settimanalmente. Per quanto riguarda l’allenamento, Flick impone sessioni lunghe ed intense, di almeno un ora e mezzo (esclusi riscaldamenti e lavoro defaticante). I giocatori, svolgono gli allenamenti con un braccialetto al braccio, che monitora le loro condizioni fisiche e fornisce al preparatore atletico Tous e ai medici importanti dati e parametri. È molto interessante analizzare poi il rapporto che l’allenatore ha coi suoi calciatori, che deve essere aperto ma non assecondante o estremamente familiare. Per Flick è importantissimo che tra l’atleta e il suo coach vi sia un legame sincero ma puramente professionale, così da non favorire fenomeni di clientelismo. Intrigante poi la totale eliminazione di premi o al contrario, di multe. Il vero professionista, non necessita di stimoli finanziari per far meglio, ma soprattutto è in grado di riconoscere i propri errori senza penalizzazioni economiche.

Foto: Instagram Barcellona