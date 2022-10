I convocati di Spalletti per la sfida contro la Cremonese: assente Osimhen

Il Napoli ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida di domani contro la Cremonese. Non c’è Victor Osimhen, regolarmente inserito nell’elenco, invece, Piotr Zielinski, che era uscito malconcio dalla gara contro l’Ajax ma aveva comunque recuperato nei giorni scorsi. Questi i calciatori disposizione di Spalletti per il nono turno di campionato:

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Mathias Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombelé, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.

Foto: Twitter Napoli