I convocati della Croazia per le sfide contro Galles e Turchia: c’è Brozovic

Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni contro Galles e Turchia, valide per le qualificazioni agli Europei del 2024, in programma a fine marco. Ecco l’elenco:

Portieri: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Difensori: Domagoj Vida, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Martin Erlić, Josip Šutalo

Centrocampisti: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pasalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Ivanušec, Luka Sučić

Attaccanti: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Oršić, Marko Livaja, Petar Musa

