I convocati del Camerun: Anguissa in Coppa d’Africa

È stata resa nota la lista ufficiale dei calciatori convocati per la Coppa d’Africa 2024, che prenderà il via in Costa d’Avorio il 13 gennaio. André Frank Zambo–Anguissa, centrocampista del Napoli, è stato convocato dal Camerun per disputare il torneo. Il grande escluso risulta essere Eric Maxim Chupo-Moting, attaccante del Bayern Monaco, dopo essere stato inserito nella lista dei pre-convocati. Di seguito la lista:

Portieri – André Onana, Fabrice Ondoa, Devis Epassy, Simon Ngapandouetnbu.

Difensori – Malcolm Bokele, Jean-Charles Castelletto, Oumar Gonzalez, Harold Moukoudi, Junior Tchamadeu, Enzo Tchato, Nouhou Tolo, Christopher Wooh, Darlin Yongwa.

Centrocampisti – Leonel Ateba, Wilfried Douala, Ben Eliott, Wilfried Douala, Olivier Kemen, Olivier Ntcham, André-Frank Zambo-Anguissa.

Attaccanti – Vincent Aboubakar, Frank Magri, François Mughe, Pemi Moumbagna, Clinton Njie, Georges-Kévin Nkoudou, Karl Toko-Ekambi.

