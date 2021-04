I cambi di Pippo: incomprensibili. E ora il Benevento rischia grosso

Il Benevento ne perde un’altra, ora è sempre più coinvolto nella lotta per la salvezza. Contro l’Udinese serviva vincere, come minimo non perdere, ma il Benevento ha impostato male la partita, approccio molle, evidenziando i limiti dell’ultimo periodo. Ma un’ulteriore ombra si è allungata in virtù di un’inconcepibile decisione di Pippo Inzaghi che, durante l’intervallo, ha sostituto Nicolas Viola. Quest’ultimo non soltanto era stato uno dei protagonisti del primo tempo, rigore trasformato a parte, ma sarebbe stato fondamentale per provare la rimonta. Anche con Schiattarella al fianco, ma alla larga di una decisione apparsa senza una logica. E la scelta di Pippo ha peggiorato una situazione già complicata. Infatti, nella ripresa il Benevento è crollato.

Foto: Instagram Personale Inzaghi