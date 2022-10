I calciatori del Gimnasia contro la Polizia dopo la morte di un tifoso: “Lo avete ucciso”

Scontri tra la Polizia e un gruppo di tifosi durante Gimnasia La Lata-Boca Juniors. Incidente che è costato la vita ad un tifoso. Augustin Cardozo, centrocampista del Gimnasia, si è così schierato sui social: “Non sono stati incidenti, è stata una repressione. Non è morto, lo hanno ucciso”. Ma non è stato l’unico calciatore a schierarsi dalla parte dei tifosi. Infatti, anche Brahim Aleman e Rodrigo Rey, sempre attraverso i social hanno postato la pagina Wikipedia della Polizia, evidenziando il termine: “Sicurezza dei cittadini” che è ciò che dovrebbe garantire. “Anche Wikipedia comprende meglio il concetto di Polizia che la Polizia stessa… Macchiano il nostro calcio, spaventano i bambini, disarmano le famiglie, distruggono i valori dello sport e chi è poi responsabile? Tutto finirà in un nulla di fatto un’altra volta? Perché domani il pallone tornerà a rotolare e in due giorni il tema sarà dimenticato? Fino a quando? Fin dove arriveremo?”.

Foto: Instagram Cardozo