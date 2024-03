I calci di rigore condannano l’Inter, l’Atletico Madrid vola ai quarti di finale. Decisivi gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro

I rigori condannano l’Inter, l’Atletico Madrid vola ai quarti di finale di Champions League: decisivi gli errori dal dischetto di Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez. Al 5′ arriva la prima occasione della gara a tinte biancorosse: Griezmann innesca Lino, l’esterno salta de Vrij e lascia andare un bel diagonale ma sulla sua traiettoria trova un attento Sommer. Al 12′ arriva la risposta dei neroazzurri, sempre con un esterno. Gran ricamo di Thuram in mezzo al campo, Calhanoglu innesca Dumfries che si invola in campo aperto verso la porta, ma Oblak è attento sul doppio tentativo dell’esterno olandese. Al 32′ la sbloccano i nerazzurri dopo una bella azione corale finalizzata da Dimarco. Ma la risposta dei padroni di casa è immediata. Pavard svirgola in area servendo Griezmann che, da solo davanti alla porta, insacca la rete del pareggio. La prima occasione della ripresa arriva al 52′: splendida giocata in fascia di Llorente, che supera Dimarco con un sombrero: l’assist per Griezmann è giusto, ma l’attaccante non angola il tiro e Sommer para. L’Atletico tiene la palla in cerca di un varco, l’Inter soffoca la manovra e prova a distendersi in contropiede. E dopo lo squillo del neo-entrato Riquelme al 74′, arriva l’occasione per il raddoppio dell’Inter: filtrante di Lautaro Thuram che, da buona posizione, spara alto. All’80’ arriva una grande occasione per i padroni di casa: Correa mette un cross rasoterra,Depay aggancia con il tacco, ma l’intervento di Darmian è provvidenziale. Botta e risposta. Tocca all’Inter attaccare con Lautaro che innesca Barella che, però, non riesce a sfruttare al meglio l’occasione, tiro di facile lettura per Oblak. All’84’ l’Atletico è il palo a negare la gioia del gol a Depay. Un appuntamento solo rimandato per il centravanti olandese. Infatti, appena 2 minuti dopo, Depay si libera in area di rigore e lascia andare un bel tiro rasoterra che batte Sommer. Al 93′, all’ultimo minuto di gara, l’Atletico Madrid sfiora la qualificazione ai quarti con un rigore in movimento di Riquelme, ma il suo tentativo sorvola di molto la traversa. La prima occasione dei tempi supplementari è a tinte nerazzurre ma Thuram, dimenticato in area di rigore dalla difesa spagnola, colpisce male di testa mandando alto. Al 96′, invece, si supera Sommer con un grande intervento su Depay. Si abbassano i ritmi della gara, la stanchezza inizia a farsi sentire e le due squadre provano a trovare il gol decisivo, ma senza sbilanciarsi troppo. Ed è così che la gara scivola verso i calci di rigore. Ad aprire la lotteria dei rigori è Calhanoglu che – come al solito – è impeccabile dal dischetto. Risponde Depay con un altro rigore impeccabile, spiazzato Sommer. È Sanchez il secondo rigorista nerazzurro, ma il cileno non calcia bene e Oblak para. Ci pensa Sommer a rimettere tutto in parità ipnotizzando Saul. Ma non basta, perché anche il rigore di Klaassen viene neutralizzato da Oblak, mentre Riquelme spiazza Sommer. Atletico Madrid in vantaggio. Il quarto rigorista nerazzurro è Acerbi che calcia forte e centrale, con decisione. Correa dal dischetto è freddissimo: bacio alla traversa e gol, nulla da fare per Sommer. Il quinto rigorista è Lautaro che spara alto e condanna l’Inter. L’Atletico Madrid vola ai quarti di finale!

Foto: Instagram Inter