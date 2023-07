I big match della Serie A 2023/24: terza giornata di fuoco, Inter-Milan alla quarta

È iniziato ufficialmente il rito dei sorteggi del calendario della Serie A 2023/24. I primi big match sono in programma alla terza giornata, e si tratta di una giornata di fuoco: sono in programma Roma–Milan, Napoli–Lazio e Inter–Fiorentina. Nel turno successivo è in programma il primo derby stagionale, Inter-Milan, e anche Fiorentina-Atalanta. Alla settima giornata sono in programma Milan-Lazio e Atalanta-Juventus, in quella successiva il secondo derby, Juventus-Torino e anche Lazio-Atalanta. Alla nona Milan-Juventus, alla decima Inter-Roma e Napoli-Milan, inizio quindi molto complicato per la squadra di Pioli. Undicesima giornata che prevede lo scontro diretto tra Fiorentina e Juventus e anche quello tra Atalanta e Inter, al turno successivo il derby rimano Lazio-Roma. 13esima giornata scoppiettante con Milan-Fiorentina, derby d’Italia e Atalanta-Napoli. Napoli-Inter alla 14esima, alla 15esima Juventus-Napoli e Atalanta-Milan. Lazio-Inter è il big match del 16esimo turno, nella giornata pre-natalizia c’è Roma-Napoli, l’ultimo scontro diretto del girone d’andata è quella tra Juventus e Roma alla 18esima. Il girone di ritorno (il calendario è asimmetrico) si apre con Milan-Roma, alla giornata successiva Inter-Atalanta. Nel 23esimo turno i nerazzurri andranno a Firenze, mentre il Milan ospita la Roma. Il derby d’Italia di ritorno è previsto alla 24esima giornata. Alla quinta giornata del girone di ritorno doppio scontro diretto: Milan-Napoli e Roma-Inter. Due giornate dopo sono in programma Fiorentina-Lazio e Milan-Atalanta, poi alla 27esima giornata ci sono Lazio-Milan e Napoli-Juventus. I bianconeri, dopo il Napoli, sfideranno in casa l’Atalanta, mentre la Fiorentina ospita la Roma. Alla 29esima Inter-Napoli, 30esima giornata con tre big match: Fiorentina-Milan, Lazio-Juventus e Napoli-Atalanta. Alla 31esima Roma-Lazio e Juve-Fiorentina. Alla 32esima Torino-Juventus, alla 33esima il derby di Milano di ritorno. I rossoneri, nel turno successivo, sfideranno la Juventus a Torino e la Roma sarà di scena a Napoli. Gli ultimi big match della stagione sono Roma-Juventus alla 35esima, Atalanta-Roma alla 36esima e Fiorentina-Napoli e Inter-Lazio nel penultimo turno.

Foto: pagina Facebook Serie A