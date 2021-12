Hysaj: “Vogliamo andare avanti il più possibile in Europa League”

Alla vigilia di Lazio-Galatasaray, oltre alla conferenza stampa di Maurizio Sarri, da Formello ha parlato anche Elseid Hysaj. Ecco le sue dichiarazioni:

Come procede l’apprendimento della linea difensiva?

“Siamo migliorati tantissimo. I gol li facciamo, dobbiamo imparare a non prenderli. La difficoltà maggiore? Ci vuole tempo per assorbire tutti gli insegnamenti del mister. Se si vuole giocare con la linea alta a centrocampo non bisogna sbagliare niente. Ci sono partite in cui siamo sicuri, altre in cui prendiamo 4 gol ma non va bene. Dobbiamo stare più vicini e parlare di più”.

Hai giocato sia a destra che a sinistra. E anche come difensore centrale…

“Sono destro, giocare lì è più facile per me, faccio giocate più veloci. Ho fatto anche il centrale, non è il mio ruolo ma cerco di farlo al meglio”.

Per un difensore avere in porta Strakosha o Reina fa la differenza?

“Non c’è differenza, sono due portieri forti. Uno ha più esperienza, l’altro deve ancora crescere”.

L’importanza di Immobile per la Lazio?

“Quando lo affrontavo rappresentava sempre una grande insidia. Per me è tra i migliori attaccanti in circolazione, me ne accorgo ogni giorno quando mi ci alleno insieme”.

Gli obiettivi in Europa League:

“Come tutti i miei compagni: voglio andare avanti il più possibile in questa competizione”.

Foto: Twitter Lazio