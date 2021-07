Hysaj, visite con la Lazio. E poi la firma. Il video

Elseid Hysaj e la Lazio. Vi abbiamo detto tutto in tempi non sospetti, anticipandovi come la Lazio sarebbe andata velocemente verso la definizione della trattativa. Il terzino albanese è arrivato stamattina a Formello, adesso le visite prima di firmare il contratto pluriennale (almeno quattro anni più opzione, se non un quinquennale) che lo legherà al club biancoceleste. E Sarri avrà il terzino che aveva chiesto, molto presto toccherà a Felipe Anderson.