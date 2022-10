Hysaj: “In Europa League le squadre sono fastidiose. Vogliamo portare a casa il risultato”

La Lazio ospita lo Sturm Graz nella quarta giornata di Europa League, all’andata è finita 0-0. Nel prepartita Hysaj ha così presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: “Rispetto al campionato sono due cose diverse: sulla carta in Europa League sono squadre facili ma in realtà sono fastidiose. Vogliamo continuare come il campionato e andare avanti. Sturm? Sono ben messi in campo, corrono tanto, dobbiamo fare di più per portare a casa il risultato. In quanto difensore vorrei non prendere gol, continuiamo a giocare come fatto finora”.

Foto: Twitter Lazio