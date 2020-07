Hysaj: “Felicissimo del primo gol, lo dedico alla mia famiglia. Futuro? Parleremo a fine stagione”

Hysaj ha parlato dopo il suo primo gol in Serie A messo a segno questa sera contro il Sassuolo. Queste le parole del terzino del Napoli: “Sono molto felice per il gol con il Napoli, peccato non ci siano i tifosi ma me lo godo lo stesso e spero di farne altri. Il gol lo dedico a mia moglie e alla mia famiglia. Sono stati quattro gol che sono arrivati con errori nostri, per fortuna c’è stato il Var ma bisogna stare sempre attenti. Il Sassuolo è una squadra in forma e gioca molto bene, anche se con il Barcellona cambierà la qualità dei calciatori. Saremo comunque pronti in vista della gara di Champions. Io a Napoli sto bene, anche in campo. Del futuro non so nulla e con la società parleremo a fine stagione perché adesso ci sono delle partite importanti.”

Foto: profilo twitter Napoli