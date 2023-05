Hysaj e Milinkovic-Savic, Lazio avanti 2-0 sulla Cremonese all’intervallo

La gara si è sbloccata dopo appena 4’ grazie alla rete di Hysaj: Immobile inventa un passaggio al bacio per il compagno che si infila in area alle spalle di Ferrari e spiazza Sarr. Insiste la Lazio, ma il tiro di Vecino è centrale e di facile lettura per Sarr. Arriva anche la prima occasione per la Cremonese, ma il tiro di Tsadjout esce di poco a lato. Al 37’ arriva anche il raddoppio biancoceleste con Milinkovic-Savic: cross di Pedro dalla destra, il numero 21 biancoceleste anticipa Bianchetti e con un tocco morbido col destro e di prima batte Sarr.

Foto: Instagram Lazio