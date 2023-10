Hysaj: “Dobbiamo riprendere da dove avevamo lasciato. Possiamo vincere contro chiunque”

L’esterno della Lazio, Elseid Hysaj , ha parlato a Lazio Style Channel in vista del match contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Servirà sicuramente una partita come sappiamo anche noi, lo scorso anno abbiamo sofferto tanto li. A Sassuolo è veramente dura portare punti a casa, ma sappiamo che se diamo il 110 per cento possiamo farcela”.

Il miglioramento degli ultimi risultati? “Sicuramente sono state vittorie che ci servivano, ci hanno dato stimolo e chiarezza che possiamo vincere e giocare contro tutte le squadre”.

La forza offensiva del Sassuolo, non solo di Berardi “Sicuramente si sa che loro davanti hanno giocatori di alto livello, ma Berardi sarà uno sulla mia fascia o su quella di un altro. Dobbiamo stare attenti sulle fasce”.

E’ il suo miglior momento da quando è in Italia? Intanto spero di sistemare i punti e poi forse a fine anno si potrà dire che sia stato il mio migliore anno”.

Foto: twitter Lazio