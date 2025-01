Hutter (tecnico Monaco): “L’Inter è una delle migliori squadre d’Europa, sarà dura”

Le parole rilasciate ad Amazon Prime di Adi Hutter, tecnico del Monaco, squadra che questa sera affronterà l’Inter in Champions League per l’ultima gara della fase relativa al maxi girone.

“Mi aspetto una partita molto dura, l’Inter è una delle migliori squadre d’Europa. Giocare in questo stadio, in questa competizione, è una grande opportunità. Credo che sia una delle sfide più importanti che possiamo affrontare. Il calcio cambia ogni pochi anni. All’inizio della mia carriera da allenatore puntavo molto sul possesso palla, ma poi ho capito che il vero interrogativo è: cosa facciamo quando perdiamo il pallone? Non conta se giochi con il possesso o in contropiede, dipende dalle situazioni. Il mio approccio prevede un’idea chiara sia con che senza palla. Il calcio è fatto di transizioni ed è fondamentale trovare l’equilibrio giusto. Vittoria di “corto muso”? Vincere 1-0 va benissimo, anche se io preferisco vincere con più di un gol. Ma a volte è necessario essere pragmatici”.

Foto: sito ufficiale Eintracht Francoforte